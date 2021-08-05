Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüp taşıyan kamyonet, cayır cayır yandı. Ortaya çıkan görüntüler savaş filmlerinin sahnelerini aratmazken, meraklı vatandaşlar patlayan tüplere aldırış etmeden yangını izledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Baldıç Sokak üzerinde meydana gelen olayda, mutfak tüplerinin bulunduğu kamyonet, park halindeyken yanmaya başladı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek, kamyoneti sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında çok sayıda patlama olurken, ekipler patlamalara aldırış etmeden yangını izleyen vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ayrıca, kamyonetten etrafa saçılan yanmış tüpler ile yükselen alevler, savaş filmlerinin sahnelerini aratmadı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KAYSERİ