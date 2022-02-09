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Son dakika haberi: Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

09.02.2022 10:28
Son dakika haberi: Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İngiltere'de çalıştığı öğrenilen ve bir süre önce ilçeye gelen M.A, Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde evinde A.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ö. tabancayla vurularak hayatını kaybetti, başına aldığı darbeyle yaralanan M.A, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Ö'nün cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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Pınarbaşı, England, Kayseri, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika


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