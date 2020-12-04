Son dakika haberi: Kayseri'de, Suriyeli ailenin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kayseri'de, Suriyeli ailenin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı
04.12.2020 02:00
Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de, Suriyeli ailenin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı.
KAYSERİ'de, Suriyeli ailenin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6222'nci Sokak'taki tek katlı evin giriş katında meydana geldi. Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, polis, inceleme başlattı.
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