Son dakika haberi | Kayseri'de tartıştığı kişiyi öldüren sanığın duruşması ileri tarihe ertelendi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kayseri'de tartıştığı kişiyi öldüren sanığın duruşması ileri tarihe ertelendi

21.04.2022 14:42
Son dakika haberi | Kayseri'de tartıştığı kişiyi öldüren sanığın duruşması ileri tarihe ertelendi

Son dakika haberler: Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık S.G'nin yanı sıra, maktul Hayri K'nin (19) babası müşteki N.K, annesi D.B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.G. savunmasında, maktul ile daha önce kız arkadaşından dolayı tartıştıklarını, olay günü de okuldan çıkıp otobüs durağına giderken bu kişinin aracıyla önlerini kestiğini belirtti.

Tartıştıkları esnada Hayri K'nin elini beline götürmesi üzerine korktuğunu ve bu nedenle maktulü bıçakladığını iddia eden sanık, tahliyesini istedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından maktulün yakınları, adliye koridorunda sanığa saldırmak istedi. Sanık, polisin araya girmesiyle jandarma tarafından uzaklaştırıldı.

Olay

Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde 22 Kasım 2021'de okul çıkışı kız arkadaşıyla yürüyen S.G. ile Hayri K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, S.G'nin bıçakla yaraladığı Hayri K, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan ve polisin takibiyle yakalanan S.G, hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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