Son dakika haberi | Kayseri'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kayseri'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

12.10.2022 18:18
Son dakika haberi | Kayseri'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ülkesinde terör örgütü PKK/YPG içinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İkametteki aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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Kaynak: AA

Kayseri, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kayseri'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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