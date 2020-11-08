Kayseri'nin Talas ilçesinde aracın elektrik trafosuna çarpması soncu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 38 AAB 654 plakalı otomobil, Talas Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik trafosuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika