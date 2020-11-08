Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

08.11.2020 15:01
Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Son dakika habere göre Kayseri'nin Talas ilçesinde aracın elektrik trafosuna çarpması soncu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde aracın elektrik trafosuna çarpması soncu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 38 AAB 654 plakalı otomobil, Talas Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik trafosuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı
LeBron James, Biden'ın başkan seçilmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla gündem oldu LeBron James, Biden'ın başkan seçilmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla gündem oldu         
14:37
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı, babasının evini yaktı Cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı, babasının evini yaktı         
13:42
Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı         
13:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek         
12:49
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 15:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei