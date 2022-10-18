Son dakika haberi! Kayseri'de üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kayseri'de üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

18.10.2022 23:40
Son dakika haberi! Kayseri'de üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan üst aramasında 3,34 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan üst aramasında 3,34 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Timuçin Caddesi'nde durumundan şüphelendiği 01 SF 201 plakalı aracı durdurdu.

Ekipler, aracın sürücüsü H.B'nin üst aramasında 4 parça halinde 3,34 gram sentetik uyuşturucu madde ve 2 bıçak ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güven Timleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayseri'de üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kayseri'de üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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