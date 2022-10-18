Kayseri 'de güven timleri tarafından yapılan üst aramasında 3,34 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güven Timleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kayseri'de üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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