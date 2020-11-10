Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

10.11.2020 00:16
Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Son dakika habere göre Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelinilen araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 56 gram bonzai, 6.20 gram esrar ve iki parça halinde 2.20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan Ö.N.Y. ve V.Y.'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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