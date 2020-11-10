Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
10.11.2020 00:16
Son dakika habere göre Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelinilen araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 56 gram bonzai, 6.20 gram esrar ve iki parça halinde 2.20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan Ö.N.Y. ve V.Y.'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ
Son Dakika Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz İstifası kabul edilen Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! İşte Joe Biden'ın üzerinde durduğu 5 dışişleri bakanı adayı Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü