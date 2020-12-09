Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, G.Ç'nin Kayseri'ye batı illerinden uyuşturucu getireceği tespit edildi.
Yolcu otobüsü ile Kayseri'ye gelmeye çalışan G.Ç. Kırşehir'de takibe alındı.
Ekipler, Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde G.Ç'ye ait valizin astar kısmına gizlenmiş 540 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika