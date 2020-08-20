Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yarım Mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyonda H.H.Ç., K.S. ve H.G. gözaltına alınırken, 2 parça halinde 87.5 gr bonzai maddesi, 2 fişek metamfetamin maddesi ve 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 23:12

Kaynak: İHA

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