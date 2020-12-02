Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

02.12.2020 10:04
Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Talas ve Melikgazi ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Bu kapsamda girilen 2 evde yapılan aramalarda toplam 184,25 gram metamfetamin, 1,8 gram bonzai ve tabanca ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ise, bonzai, tabanca, uyuşturucu paketleme eşyaları, kama ve kılıç ele geçirildi. 3 olayla ilgili İ.A., R.D., M.B. ve F.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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