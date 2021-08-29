Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan firari olan M.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda M.B'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 172,60 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 17 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'sine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, S.N.Ç ise, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Evde bulunamayan M.B'yi arama çalışmaları ise sürüyor.