Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirildi. T.Y. ile V.Y'nin üzerinde yapılan aramada 300 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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