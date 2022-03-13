Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

13.03.2022 18:06
Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ikamete uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 15,50 gram eroin, 11 sentetik hap, 115 fişek ve 1 uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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