Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

13.04.2022 00:56

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, ayakkabı içine gizlenen toplam 45 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ve şeffaf poşet ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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