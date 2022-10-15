Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, çetele defteri ve folyo ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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