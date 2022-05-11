Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

11.05.2022 00:59

Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin batı illerinden uyuşturucu getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin seyahat ettiği otomobil takibe alındı.

Polis, kent merkezinde aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan zanlılar, kapıları kilitleyerek içinde 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobili benzin döküp yakmaya çalıştı.

Gözaltına alınan S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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