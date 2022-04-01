Son dakika haberi: Kayseri'de yangın çıkan evde bulunan yabancı uyruklunun ölümünde cinayet şüphesi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kayseri'de yangın çıkan evde bulunan yabancı uyruklunun ölümünde cinayet şüphesi

01.04.2022 23:50
Son dakika haberi: Kayseri'de yangın çıkan evde bulunan yabancı uyruklunun ölümünde cinayet şüphesi

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de yangın çıkan evde yabancı uyruklu kişinin ölümünden şüphelenen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kayseri'de yangın çıkan evde yabancı uyruklu kişinin ölümünden şüphelenen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Suriye uyruklu Y.A.B'nin ölümünden şüphelendi.

Bunun üzerine otopsi için morga kaldırılan Y.A.B'nin bedeninde bıçak kesiklerine rastlandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Y.A.B'nin ölümüne neden olan ve evi yakarak kaçmış olabilecekleri değerlendirilen kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında dün gece yangın çıkmış, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Y.A.B'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü.

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Kayseri, Yangın, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kayseri'de yangın çıkan evde bulunan yabancı uyruklunun ölümünde cinayet şüphesi - Son Dakika


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