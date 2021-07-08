DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan E.M. ve Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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