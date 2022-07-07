Son dakika haberi... Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

07.07.2022 10:31
Son dakika haberi... Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haber... Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü adliyeye götürüldü.

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü adliyeye götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kentte 45 kadının fuhşa zorlandığı iddiasıyla 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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