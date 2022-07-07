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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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