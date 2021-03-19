Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor - Son Dakika

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 6'ya çıkan duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesince katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar Ferhat Tekiner, B.K, M.A, M.Ö. ve S.A. hazır bulundu. Duruşmaya, şehit piyade er Yunus Emre Duran'ın babası müşteki Mahmut Duran, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Süleyman Özdemir ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de aralarında bulunduğu 15 avukat müdahil olarak yer aldı.

Söz verilen "Hırsızlık" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından birçok kaydı bulunan Tekiner (30), teröristlerce Lice'ye götürüldüğünü, işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Teröristlerce tırnağının kopartıldığını anlatan Tekiner, "Kimlik konusunda bana M.Ö. yardımcı oldu. 'Bende kimlikler var onlardan veririm. Rahat edersin' dedi." diye konuştu.

Hakimin kendisine teklif edilen tabancayla ilgili sorusuna Tekiner, "Darbeden kalma silahı 10 bin liraya M.Ö. bana satmaya çalıştı." dedi.

Söz verilen sanıklardan B.K. ise Tekiner ile kahvehanede oyun arkadaşı olduğunu, herhangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığını savundu.

"20 yıllık devlet memuruyum." diyen B.K, yaşanan olaylardan dolayı ikinci kez tutuklandığını, insanların yüzüne bakamadığını söyledi.

Sanıklardan M.Ö. de Ferhat Tekiner'in kendisinden kimlik istediğinde önce terslediğini, sonrasında ısrarlarına dayanamayıp kimliği verdiğini bildirdi.

Silah satmaya çalışmadığını, kimlikleri de imha etmek için yanında taşıdığını öne süren M.Ö. "PKK'ya katılan ağabeyim 1992'de 'leş' oldu. Aile olarak kardeşimi reddetmiştik. Benim PKK ile bağım yok. Ferhat Tekiner'e kimlik verdiğim için de pişmanım. Örgütten tehdit aldım." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Uçar da geceleri uyuyamadığını, kanlı izin kağıdına baktığında psikolojik olarak etkilendiğini, sanıkların psikolojik bahanelere sığınmaması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.