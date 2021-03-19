Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor

19.03.2021 18:59
Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 6'ya çıkan duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesince katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar Ferhat Tekiner, B.K, M.A, M.Ö. ve S.A. hazır bulundu. Duruşmaya, şehit piyade er Yunus Emre Duran'ın babası müşteki Mahmut Duran, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Süleyman Özdemir ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de aralarında bulunduğu 15 avukat müdahil olarak yer aldı.

Söz verilen "Hırsızlık" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından birçok kaydı bulunan Tekiner (30), teröristlerce Lice'ye götürüldüğünü, işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Teröristlerce tırnağının kopartıldığını anlatan Tekiner, "Kimlik konusunda bana M.Ö. yardımcı oldu. 'Bende kimlikler var onlardan veririm. Rahat edersin' dedi." diye konuştu.

Hakimin kendisine teklif edilen tabancayla ilgili sorusuna Tekiner, "Darbeden kalma silahı 10 bin liraya M.Ö. bana satmaya çalıştı." dedi.

Söz verilen sanıklardan B.K. ise Tekiner ile kahvehanede oyun arkadaşı olduğunu, herhangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığını savundu.

"20 yıllık devlet memuruyum." diyen B.K, yaşanan olaylardan dolayı ikinci kez tutuklandığını, insanların yüzüne bakamadığını söyledi.

Sanıklardan M.Ö. de Ferhat Tekiner'in kendisinden kimlik istediğinde önce terslediğini, sonrasında ısrarlarına dayanamayıp kimliği verdiğini bildirdi.

Silah satmaya çalışmadığını, kimlikleri de imha etmek için yanında taşıdığını öne süren M.Ö. "PKK'ya katılan ağabeyim 1992'de 'leş' oldu. Aile olarak kardeşimi reddetmiştik. Benim PKK ile bağım yok. Ferhat Tekiner'e kimlik verdiğim için de pişmanım. Örgütten tehdit aldım." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Uçar da geceleri uyuyamadığını, kanlı izin kağıdına baktığında psikolojik olarak etkilendiğini, sanıkların psikolojik bahanelere sığınmaması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

Kayseri, Piyade, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray zirve yolunda 3 puan hedefliyor! Canlı anlatım Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Katie Price altıncı kez hamile kaldı Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var
Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum         
19:03
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi         
17:29
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı         
16:33
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 19:12:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei