Son dakika haberi: Kayseri'den 4 atlet ENKA'ya transfer oldu

Kayseri Maraton Gençlik ve Spor Kulübü'nde önemli başarılara imza atan 4 milli sporcu ENKA'ya transfer oldu.

Çalışmalarını Kayseri'de sürdüren ve Türkiye şampiyonalarında derecelere imza atan 4 önemli sporcu yeni dönemde ENKA adına yarışacak. 60 metre ve 200 metre Türkiye Şampiyonu Aleyna Günbay, yüksek atlama Türkiye Şampiyonu milli sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen, uzun atlama ve üç adım atlama Türkiye üçüncüsü Aleyna Karabulut ve üç adım atlama ve yüksek atlama Türkiye üçüncüsü Hakkı Burak Yılmaz yakaladıkları başarıların ardından transfer oldu.

Kulüp Antrenörü Cemal Koşmaz, sporcularının yakaladığı başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Koşmaz, "Sporcularımızı küçük yaşta alıp, yetiştirip, milli takıma ve büyük kulüplere veriyoruz. Özellikle atletizm sadece koşu olarak düşünülmemeli. Atletizmin atma gibi teknik branşların olması ve çocuklarımızın bunu çok severek yapması özellikle küçük çocuklarımızın el ayak koordinasyonunu geliştiriyor. Bu spora başlayanlar atlet olamasa da diğer branşlara büyük bir avantaj sağlıyor" dedi. - KAYSERİ