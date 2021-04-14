Yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedavisi gören Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan Veli Altınkaya (59), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Altınkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya hayatını kaybetti - Son Dakika