Son dakika haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığının nisan ayı faaliyetleri - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 287 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ev, iş yeri, kurum ve kuruluşlar, bağ evi ile otomobilden olmak üzere 71 hırsızlık olayına karışan 61 şüpheli yakalandı, 17 şüpheli tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı, 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Nisanda çeşitli suçlardan aranan 287 kişi jandarma tarafından yakalandı.