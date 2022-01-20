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Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

20.01.2022 11:57
Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Son dakika haberi... Kayseri polisi tarafından 3 ilde düzenlenen kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri polisi tarafından 3 ilde düzenlenen kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu 3 ilde operasyon düzenlendi. Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 100'ün üzerinde kaçak telefona da el konuldu. Operasyon kapsamında, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağı Gülük Mahallesinde bulunan bir otelde de arama yapıldı. Yapılan aramada çelik kasanın içerisinde bulunan kaçak telefonlara el konuldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin ise gözaltına alındıkları illerde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede
Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kayseri merkezli 3 ilde kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede - Son Dakika
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