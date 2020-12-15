Son dakika haberi... Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

15.12.2020 17:01
Son dakika haberi... Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda paravan şirket kurup vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda paravan şirket kurup vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalar kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, tehdit, resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 18 zanlının yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği, dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda, 14 zanlı yakalandı.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan 3 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Firari 1 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 telsiz, 1 kelepçe ve 1 sahte polis rozeti ile çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirildi.

Zanlıların, paravan şirket kurdukları, bu şirketler üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri vatandaşlara ticaret yoluyla vererek dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemi de özellikle araç ve gayrimenkul alımlarında daha sık kullandıkları, yine dolandırıcılıkla ellerine geçirdikleri mal varlıklarını örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Jorge Messi, oğlu Lionel için PSG'yle görüştüğü iddialarını yalanladı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı         
16:58
Film sahnesi değil gerçek! On binlerce kuş Ankara otobanına indi Film sahnesi değil gerçek! On binlerce kuş Ankara otobanına indi         
16:35
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:38
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı         
14:13
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar         
12:34
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı         
11:19
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 17:17:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei