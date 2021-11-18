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Son dakika haberi: Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede - Son Dakika

Son dakika haberi: Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede

18.11.2021 18:51

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede Kayseri merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede

KAYSERİ - Kayseri merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, tefecilik çetesini çökertti. Kayseri ve çevre illerde zor durumda bulunan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşlara faiz karşılığında borç para veren çete, borçlandırdıkları vatandaşları mağdur etti. Vatandaşların üzerlerine kayıtlı bulunan ev ve araçlarına haciz koydurarak icra takibi başlattıran çete, mağdur ettikleri vatandaşlardan borcunu ödemeyenleri alıkoyarak korkutup tehdit ederek yüklü miktarda faiz aldı. Ekipler, takip neticesinde tespit edilen M.A., A.K., M.S., M.T., A.T. ve İ.Ç.'yi yakalamak için hareket geçti. Kayseri ve Çorum'da operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu ve geçmiş dönemde de birtakım olaylarda birlikte hareket ettikleri belirlenen 6 kişiyi düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı. Ayrıca şüpheliler, benzer şekilde çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri, tefecilik suçunun yanı sıra kişilerin içerisinde bulundukları zor durumdan faydalanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri de tespit edildi. Ayrıca, ekipler tarafından şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mağdurlar adına düzenlenmiş senet, pos cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede
Son dakika haberi: Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede
Son dakika haberi: Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede
Son dakika haberi: Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Kayseri, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kayseri merkezli tefecilik operasyonu: 6 kişi adliyede - Son Dakika


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