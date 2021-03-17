Son dakika haberi... Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'dan, şehit polisin kızına ziyaret - Son Dakika

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 2 yıl önce, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 41 yaşında şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın lise öğrencisi kızını ziyaret etti.

Çandıroğlu, Sümer Fen Lisesinde eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi Yasemin Odabaşı'nı evinde ziyaret ederek, okulu ve dersleriyle ilgili bilgi aldı, şehit kızına çeşitli hediyeler verdi.

Aile ile bir süre sohbet eden Çandıroğlu, gazetecilere, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Yasemin'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Çandıroğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz şehitlerin evlatlarına sahip çıkıyor. Kızımızın durumunun iyi olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Kızımız fen lisesi öğrencisi ve başarılı. İnşallah ilerleyen süreçte vatana hizmet edecek." dedi.

Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şehidin emanetine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Yasemin Odabaş ise kendisini önemsedikleri için Çandıroğlu'na teşekkür etti.

Çandıroğlu'ya ziyaretinde, okul müdürü Yusuf Özkara, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de eşlik etti.