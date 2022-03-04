Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in avukatından tepki çeken savunma - Son Dakika
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Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in avukatından tepki çeken savunma

04.03.2022 17:19

17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak'ta yakalanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ve beraberindeki 4 sanık hakim karşısına çıktı.

17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak'ta yakalanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ve beraberindeki 4 sanık hakim karşısına çıktı. PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in avukatının yaptığı savunmada, "Ferhat bu dosyanın son şehididir. Onu kurtaralım" demesi salondakilerden tepki gördü.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanıklar Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları, şehit aileleri ve gaziler duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tahliyeye yönelik savunma yapan sanık Ferhat Tekiner, "Ben geçmişimde de terör ile alakalı hiçbir eylemde bulunmadım. Benden arabayı zorla aldılar ben böyle bir şey olacağını düşünmedim. Bunların terörist olduğunu bilsem kesinlikle yardımcı olmazdım. Ben Kuzey Irak'a çalışmak için gittim. Bana arabayı çalıp, teslim etmem için işkence ettiler. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Tekiner'in ifadesinin ardından savunmada bulunan avukatın sözleri ise duruşmada tepki çekti. Duruşmada savunma yapan Ferhat Tekiner'in avukatı, "Ferhat basit bir oto hırsızıdır. Zorla araç çaldırmışlar. Ferhat örgüt üyesi değildir. Ferhat bu dosyanın son şehididir. Onu kurtaralım. Bu aşamada tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, tutuklu bulunan diğer 4 sanık ise mahkeme heyetinden beraatını talep ederken, mahkeme heyeti, dosyada bulunan eksiklikler sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Mükremin Kaya/ İHA)

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Kayseri, Fırat, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in avukatından tepki çeken savunma - Son Dakika


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