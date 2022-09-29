Son dakika haberi! Kayseri ve Antalya'da FETÖ'den 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kayseri ve Antalya'da FETÖ'den 9 gözaltı

29.09.2022 10:33
Son dakika haberi! Kayseri ve Antalya'da FETÖ'den 9 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ ve Antalya'da FETÖ/PDY içinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ ve Antalya'da FETÖ/PDY içinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucu, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' ile 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kayseri'de 8, Antalya'da 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kayseri, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayseri ve Antalya'da FETÖ'den 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kayseri ve Antalya'da FETÖ'den 9 gözaltı - Son Dakika
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