Son dakika haberi! Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hes Kablo Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:49 - Kaynak: AA
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