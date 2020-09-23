Son dakika haberi... Kayserispor'da transfer tahtası açılarak oyuncuların lisansları açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kayserispor'da transfer tahtası açılarak oyuncuların lisansları açıldı

Son dakika haberlerine göre Kayserispor, borçların ödenerek transfer tahtasının açıldığını ve oyuncuların lisanslarının çıkartıldığı bildirildi.

Son dakika haberi... Kayserispor'da transfer tahtası açılarak oyuncuların lisansları açıldı, System.String[]

Kayserispor, borçların ödenerek transfer tahtasının açıldığını ve oyuncuların lisanslarının çıkartıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere kulübümüzün futbol ailesine olan borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı idi. Ana sponsorumuz Erciyes Anadolu Holding'in büyük desteği ve Başkanımız Berna Gözbaşı'nın gayretleri ile Kasımpaşa maçı öncesi aşağıda belirtmiş olduğumuz tablodaki borçlar ödenmiş, transfer tahtamız açılmış ve oyuncularımızın lisansları çıkartılmıştır" denildi.

Gerçekleştirilen ödemeler ise şu şekilde:

"Oleksandr Kucher 251 bin 475 Euro, Feyenoord Roterdam (Bilal Başacıkoğlu bonservis bedeli) 703 bin 975 Euro, Landry N'Guemo 1 milyon 31 bin 241 Euro, Ser Caixas Do Sul (Pedro yetiştirme tazminatı) 4 bin 102 Euro, Schweele Low (Mensah yetiştirme tazminatı) 7 bin 250 Euro, Levent Gülen 65 bin Euro, Hollanda Futbol Federasyonu (Bilal Başacıkoğlu dayanışma bedeli) bin 400 Euro, Levent Gülen 16 bin 259 TL, Hikmet Karaman 558 bin 650 TL, Hasan Özer 37 bin 825 TL, Ömer Faruk Karaman 26 bin 720 TL, Serkan Emre Sefa 46 bin 154 TL, Alper Şemsi Edis 16 bin 726 TL, Erdoğan Özdoğan 56 bin 704 TL, Hakan Ertürk 47 bin 820 TL, Alkan Birlik 100 bin 485 TL, Landry N'Guemo FIFA 5 bin İsviçre Frangı, Pedro Henrique FIFA bin İsviçre Frangı" - KAYSERİ

Türk Lirası, Kayserispor, Futbol, Euro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Kayserispor'da transfer tahtası açılarak oyuncuların lisansları açıldı - Son Dakika Spor


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