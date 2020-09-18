Son dakika haberi! Kayserispor, İlhan Parlak'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki forvet oyuncusu sarı-kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İlhan, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 33 maçta 7 gol attı.
Kayseri ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana hoş geldin İlhan Parlak." paylaşımında bulundu.
İlhan Parlak da ise yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Altyapısından yetiştiğim, taraftarı olduğum, evime, Kayserispor'uma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu transferde başta Berna Gözbaşı başkanımız ve Bülent Bölükbaşı abim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:47 - Kaynak: AA
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