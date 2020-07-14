Son dakika haberi: Kayserispor Kaptanı Lung: "Sonuna kadar devam"
Son dakika güncel haberine göre Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.
Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.
Süperligin 32.haftasında Kayseri'de oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında yine kritik kurtarışlar yapan ve takımının puan almasında önemli rol oynayan kaleci Lung mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.
Takım kaptanı Silviu Lung, mutlak kazanmak için çıktıkları Gaziantep maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek "Kazanmalıydık. 3 puan almamız gerekiyordu. Üzgünüm. Ama lig bitmedi. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:32 Kaynak: İHA
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