Kayserispor Uğur Kulaksız'la ikinci döneminde de yükselişe geçti - Son Dakika

Kayserispor Uğur Kulaksız'la ikinci döneminde de yükselişe geçti

10.03.2021 11:59

Hes Kablo Kayserispor, geçtiğimiz haftalarda takımı emanet ettiği ve 2 maçta 6 puan alarak dikkatleri üzerine çeken teknik sorumlu Uğur Kulaksız ile yeniden çıkışa geçti.

Hes Kablo Kayserispor, geçtiğimiz haftalarda takımı emanet ettiği ve 2 maçta 6 puan alarak dikkatleri üzerine çeken teknik sorumlu Uğur Kulaksız ile yeniden çıkışa geçti.

Ligin 16. haftasının ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, geçici olarak Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız'a emanet edildi.

Kulaksız ile ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

İki haftada hanesine yazdırdığı 6 puanla Kayserispor'a adeta nefes aldıran Kulaksız, daha sonra takımın başına getirilen Dan Petrescu'nun da ekibinde yer aldı.

Petrescu'nun takımdan ayrılmasının ardından yine zorlu bir görev üstlenen Kulaksız, Kayserispor'la çıktığı 2 maçı da kazandı.

Kulaksız'ın öğrencileri ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta ise ligin zorlu ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u 3-1'lik skorla geçti.

Uğur Kulaksız: "Başkanımız Berna Gözbaşı'na çok teşekkür ediyorum"

Uğur Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın kendisine güvendiğini, bu güvenin de kendisi için en önemli motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Göreve gelmeden önce Gözbaşı ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kulaksız, şöyle devam etti:

"Başkanımız 'Bu işi halledebilir miyiz?' diye sordu. Ben de 'Tabii ki halleriz.' dedikten sonra bana her türlü desteği verdi. İyi bir hoca olmam için tüm imkanlarını kullandı. Bu kapsamda Petrescu'nun ekibine alarak donanımımı artırmamı sağladı. Bana verilen bu değerin farkındayım. Buna layık olmaya çalışıyorum. Bu imkanlarından dolayı da başkanımız Berna Gözbaşı'na çok teşekkür ediyorum."

Takımın iyi bir hava yakaladığını aktaran Kulaksız, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın hepsi yetenekli. Biz onları yeteneklerini ortaya çıkarsınlar diye biraz daha rahat bıraktık. Buranın bir aile olduğunu, onların da bu ailenin birer üyesi olduğunu kendilerine hissettirdik. Başarının kaynağı bu bence. Bunun yanında burası profesyonel bir kulüp. Böyle kulüplerde de psikolojik motive anlamında profesyonel kişilerden yardım alınır. Biz de bu yardımları alıyoruz."

Kulaksız, Hatayspor maçında net bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Hatayspor maçına çok iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızın da fikrini aldık. Aslında bu bir fikir birlikteliğiydi. Bu maçı alacağımıza inandık. Oraya da inanarak gittik. Aslında sonuç bizim için sürpriz olmadı. Kazandıktan sonra kolay gelebilir ama biz gerçekten Hatayspor maçında galibiyete inandık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı

Ligin 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile yapacakları maçın da kendileri için güzel bir karşılaşma olacağına dikkati çeken Uğur Kulaksız, "Bazı şeylerin tesadüf olmadığını göstermemiz adına, güçlü bir aile olduğumuzu göstermemiz adına, bizlere güvenen insanları sevindirmek adına bir maça çıkacağız. Karşımızda Türk futbolunun duayeni bir hoca olacak. Umarım futbol kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kulaksız, ligin bitmesine 12 hafta kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte şunları yapacağız, şu kadar puan alacağız gibi şeyler söylemek istemiyoruz. Biz her maçın tadını çıkaracağız. Her maça iyi hazırlanacağız. Böyle olduğu sürece de sonuçların iyi olacağını düşünüyorum. Kötü maçlar da çıkarabiliriz, motivasyonumuz düşebilir ancak önemli olan düştüğümüz yerden kalkmak. Bence bu daha gurur verici olur."

Kayserispor Uğur Kulaksız'la ikinci döneminde de yükselişe geçti
Kayserispor Uğur Kulaksız'la ikinci döneminde de yükselişe geçti
Kayserispor Uğur Kulaksız'la ikinci döneminde de yükselişe geçti
Kayserispor Uğur Kulaksız'la ikinci döneminde de yükselişe geçti

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Hatayspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor Uğur Kulaksız'la ikinci döneminde de yükselişe geçti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor         
21:21
10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi 10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
21:15
Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak         
20:48
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım         
19:33
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:28:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor Uğur Kulaksız'la ikinci döneminde de yükselişe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei