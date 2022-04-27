SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız - Son Dakika
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SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız

27.04.2022 18:11

SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağızİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor forması giyen Onur Bulut, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor forması giyen Onur Bulut, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Ligin 35'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaptı. Kayserisporlu futbolcular daha sonra kondisyon, pas ve taktik çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Arif Kocaman ve Bernard Mensah takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut, "Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız. Evimizde oynayacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası yarı final maçına da öz güvenle gitmek istiyoruz. Önümüzdeki iki maçı da kazanmaya çalışacağız. Herkesin Kadir Gecesi kutlu olsun. İnşallah gelecek sene de hep beraber orucumuzu tutarız, bayramımızı kutlarız" açıklamasında bulundu.

TALHA SARIASLAN: ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR

U19 Süper Ligi'nde 15 gol atarak A takıma çıkarılan 18 yaşındaki futbolcu Talha Sarıaslan ise, "Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçın hazırlıklarına dün başladık. Takımın morali gayet iyi. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

U19 Süper Ligi'nde gol krallığında zirvede olmasının sorulması üzerine Sarıaslan, "Gol krallığında zirvedeyim. Bu sadece benim çabamla olmadı, bütün U19 takımının sayesinde oldu. Onlar olmasa ben gol krallığında zirvede olamazdım. Hikmet Karaman hocamın şans vermesi durumunda elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız
SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız
SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız
SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız
SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız
SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız
SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız
SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız
SPOR Kayserisporlu Onur Bulut: Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynayacağız

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Kaynak: DHA

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