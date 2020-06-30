Son dakika haberi! KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "Üretmeye devam edeceğiz" mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni normalde tedbiri elden bırakmadan yaşamaya ve üretmeye devam edileceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, KAYSO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımı ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak KAYSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Büyüksimitci, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ardından geçilen yeni normalde birçok sektörde toparlanma yaşandığını ve ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başladığını belirtti.

Salgının etkisinin bir süre daha devam edeceğinin gözlendiğini aktaran Büyüksimitci, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hem özel hayatımızda hem de işletmelerimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbiri elden bırakmadan yeni normalle yaşamaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, bu süreçte üyelerinin sorunlarını en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını, kısa çalışma ödeneği ve banka kredileri gibi birçok konuyu birebir takip ettiklerini belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlara ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Mayıs ayı sonunda başlayan ve devam eden normalleşme adımlarının ekonomiye yansımalarının olumlu yönde devam ettiğini vurgulayan Büyüksimitci, tüketici güven endeksinin haziran ayında son 14 ayın en yüksek seviyesi olan 62,6 puana yükseldiğini, yine imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımının önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiğini, gelecek aylarda daha iyi noktalara geleceğini kaydetti.

Sanayide antikor testi

Kayseri sanayisinde antikor testi başlattıklarını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, şu bilgileri verdi:

"Bu testler şu anda sanayisi gelişmiş 12 ilde yapılıyor. Odamızın girişimleri ile bu testleri Kayseri'de de yapmaya başladık. Sizden gelen talepler doğrultusunda sağlık ekipleri işyerlerine giderek örnek alıyor. Bu testler hem erken teşhis ile hastalığın diğer çalışanlara yayılması önlenmiş oluyor hem de çalışanların hastalık sürecini hafif şekilde atlatmalarına yardımcı oluyor. Üretimin devamlılığı açısından bu testleri çok önemli buluyoruz."

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya da Türk ekonomisinin devletin aldığı tedbirler sayesinde normalleşme ile birlikte önceki aya göre daha iyi durumda olduğunu, işletmelerin büyük çoğunluğunun faaliyetlerine geri döndüğünü, ihracat rakamlarında da mayıs ayına göre yüzde 60'lara varan artış yaşandığını belirtti.