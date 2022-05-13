Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar - Son Dakika
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Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar

13.05.2022 12:35

Kaza anını simülasyon aracında yaşadılarBOLU Bolu'da emniyet kemeri simülasyon aracına binerek kaza anını yaşayan vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar

BOLU Bolu'da emniyet kemeri simülasyon aracına binerek kaza anını yaşayan vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için Kent Meydanı'nda emniyet kemeri simülasyon aracı kuruldu. Kurulan düzenekte 360 derece dönebilen araca binen vatandaşlar, emniyet kemeri takılı ve emniyet kemeri takmadan yaşanan kaza anını birebir yaşadı. Emniyet kemeri takan vatandaşlar simülasyon aracında herhangi bir kaza anında sabit kalırken, takmayanlar araç içerisinde sabit duramayarak birbirlerinin üzerine çıktı. Polis ekiplerinin aracın durumuna göre yaşanabilecek olayları da anlattığı simülasyon aracı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Simülasyon aracına binen Berat Karapınar, "Kemersiz yola çıkmak çok kötü bir şey. Kemerimizi kesinlikle takmamız lazım. Kemerli olduğumuz için sabit durduk. Ama kemersiz bir sağa bir sola gittik. Kafamız da kırılabilirdi. Kemerimizi takalım" dedi.

Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar
Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar
Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar
Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar
Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar

YORUMLAR
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Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar - Son Dakika


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