Kaza mahallindeki yarım alkol şişesi jandarmanın gözünden kaçmadı, ceza yağdı - Son Dakika

Kaza mahallindeki yarım alkol şişesi jandarmanın gözünden kaçmadı, ceza yağdı

Alkollü olduğu belirlenen ticari araç sürücünün ehliyetine el konuldu

Oto kurtarıcı ile ticari araç çarpıştığı kazada yaralanan olmadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde oto kurtarıcı ile çarpışan ve çarpmanın şiddetiyle yol ortasına devrilen ticari araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yapılan kontrolde ticari araç sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu. Ayrıca yetki belgesi olmadığı belirlenen kurtarıcı sürücüsü ve çalıştığı firmaya da ceza uygulandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi 3004 sokakta seyir halindeki Fatih A.'nın kullandığı 31 GT 966 plakalı ticari araç ile 3007 sokakta seyir halindeki Bekir A.'nın kullandığı 07 ANA 228 plakalı kurtarıcının kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ticari aracın sürücüsü araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin talebini önemli bir şeyi olmadığını belirterek kabul etmedi.

"Alkol şişesi dikkatlerden kaçmadı"

Kazanın ardından olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yapan araç sürücüleri sağlık durumlarının iyi olduğunu, kendilerinin kaza tutanağı tutacaklarını belirttiler. Olay yerindeki Sarılar jandarma Karakoluna bağlı ekip, ticari aracın birkaç metre ilerisinde yarım içki şişesi görünce olay yerine trafik ekibi çağırdı. Trafik ekibinin yaptığı alkol kontrolünde ticari aracı kullanan Fatih A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri Akbaba hakkında alkollü araç kullanmaktan bin 340 TL para cezası uygularken sürücü belgesine de 6 aylığına el koydu. Ayrıca yetki belgesi olmadığı belirlenen kurtarıcı sürücüsüne 468 TL, firmaya bin 181 TL olmak üzere bin 649 TL para cezası uygulandı.