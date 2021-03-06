Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı

06.03.2021 13:52

Son dakika gündem haberi: Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarpması sonucu şehit olan Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesinde...

Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarpması sonucu şehit olan Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 4 Mart günü Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yönüne giden Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk'un kullandığı 17 AAJ 452 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulup, önce kaldırma ardından da yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, başını elektrik direğine çarpan Uzman Çavuş Serkan Kavuk, yaşamını yitirdi.

SON KEZ BABAEVİNE GETİRİLDİ

Aşkale ilçesi Kıbrıs mahallesinde yaşayan Havva-Özer Kavuk çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Serkan Kavuk'un Türk Bayrağı'na sarılı naaşı önce babaocağına getirildi. Bir süre babaevinde tutulan şehit naaşına sarılan anne Havva Kavuk, "Bana evladımı böyle mi getirecektiniz?" diyerek ağladı. Şehit askerin cenazesi babaevinin önünde edilen duanın ardından cenaze namazının kılınacağı Şafak Camiine götürüldü. Şehit cenaze törenine katılmak için Trabzon'dan Aşkale'ye gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin baba Özer Kavuk'a başsağlığı dileklerini iletti. Yarbay Sezgin'e sarılan baba Özer Kavuk, gözyaşlarını tutamadı.

Şafak Camiinde kılınan cenaze namazına Aşkale Kaymakam Murat Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çamlıbel, Emniyet Müdürü Oğuzhan Aygün ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazından önce şehit askerin kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı sonrası helallik alınan şehit Uzman Çavuş Serkan Kavuk'un cenazesi ilçe mezarlığında son yolculuğunu uğurlandı.

Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı
Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aşkale şehit uzman çavuş Serkan Kavuk'u uğurladı - Son Dakika


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