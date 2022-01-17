Üye Girişi
Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

17.01.2022 06:42

Son dakika haberi: Maltepe D-100 Karayolunda kaza sonrası çekici beklerken otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

Maltepe D-100 Karayolunda kaza sonrası çekici beklerken otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 03 : 30 sıralarında D-100 Otoyolu Kadıköy istikameti Maltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 otoyolunda seyir halindeki C.T. yönetimindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan çalışma alanında bulunan güvenlik dubalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Otomobil hareket kabiliyetini kaybettiği için sürücü otomobilden çıkarak olay yerine çekici çağırdı. Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, başka bir otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü 2 otomobilin arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu alanda buldukları plakayı anons etmeleri sonucunda olay yerinden kaçan sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 BFT 139 Plakalı araç durduruldu. Kazaya karışan kişi olduğu anlaşılan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sonrası D 100 de trafik uzun süre yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra ölen sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

YORUMLAR
500

Otomobil, Maltepe, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ - Son Dakika


Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti         
07:31
Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu         
23:37
Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş         
20:44
Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü         
20:21
Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir         
20:00
Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler         
18:36
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim         
16:54
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi         
11:06
Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi! Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!         
10:30
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi         
09:22
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!         
09:00
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58

Son Dakika Haberleri
00:04 4. kattan beton zemine çakılan stajyer avukatın düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
23:36 Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu
22:57 Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz
22:24 Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?
22:09 Yarın hava nasıl olacak? 17 Ocak'ta üç büyük şehir ve bölgelerde hava durumu
21:41 Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum
21:40 İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin
21:32 Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
21:04 Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 07:34:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! İSTANBUL-KAZA SONRASI ÇEKİCİ BEKLEYEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement