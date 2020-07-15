KARAMAN'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı yakınları çevrede toplanan meraklı vatandaşlara tepki gösterince kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden polis tarafları ayırdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi köprülü kavşağında meydana geldi. Umut Bakırcı yönetimindeki 70 M 0054 plakalı minibüs ile Ömer Ayaş yönetimindeki 42 DDY 50 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ayaş ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Bakırcı ise aracını terk edip kaçtı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'NİYE İZLİYORSUNUZ?' KAVGASI

Kazayı haber alıp gelen yaralı yakınları, çevrede toplanan meraklı vatandaşlara 'Niye izliyorsunuz?' diye tepki gösterince kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, polis müdahale ederek ayırdı.

Kazaya karışan araçlar otoparka çektirildi.

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