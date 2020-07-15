Son dakika haberi | Kaza sonrası yaralı yakınlarıyla çevrede toplananlar arasında kavga - Son Dakika

Son dakika haberi | Kaza sonrası yaralı yakınlarıyla çevrede toplananlar arasında kavga

Son dakika haberleri... KARAMAN'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KARAMAN'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı yakınları çevrede toplanan meraklı vatandaşlara tepki gösterince kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden polis tarafları ayırdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi köprülü kavşağında meydana geldi. Umut Bakırcı yönetimindeki 70 M 0054 plakalı minibüs ile Ömer Ayaş yönetimindeki 42 DDY 50 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ayaş ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Bakırcı ise aracını terk edip kaçtı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'NİYE İZLİYORSUNUZ?' KAVGASI

Kazayı haber alıp gelen yaralı yakınları, çevrede toplanan meraklı vatandaşlara 'Niye izliyorsunuz?' diye tepki gösterince kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, polis müdahale ederek ayırdı.

Kazaya karışan araçlar otoparka çektirildi.

?


Karaman, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaza sonrası yaralı yakınlarıyla çevrede toplananlar arasında kavga - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:32 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:19 Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:58 Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:50 Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
16:32
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı
14:58
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
14:50
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
14:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 16:43:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kaza sonrası yaralı yakınlarıyla çevrede toplananlar arasında kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]