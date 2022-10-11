Son dakika haberi | Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi...O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi...O anlar kamerada

11.10.2022 09:59

Son dakika haberine göre Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi.

Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi...O anlar kamerada

Esenyurt'ta anne kıza çarptıktan sonra kaçmak isteyen sürücü tekme tokat dayak yedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sürücü, anne ve kızına çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etmek istedi. Olay sonrasında vatandaşların tepkilerine de aldırış etmeyen sürücü, öfkeli anne ve esnaflar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir sürücü, yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Kaza sonrasında durmayarak yoluna devam etmek isteyen sürücü, çevredeki esnaflar tarafından aracından indirildi. Vatandaşların uyarılarına tepki gösteren sürücü, anne ve esnaflar tarafından tekme tokat dövüldü. Hırsını alamayan bir vatandaş ise yayalara çarpan aracın camını yumruklarken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalıştı! Esnaftan meydan dayağı yedi Anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalıştı! Esnaftan meydan dayağı yedi Esenyurt'ta Karadeniz Rüzgârı Esti Esenyurt'ta Karadeniz Rüzgârı Esti
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi...O anlar kamerada - Son Dakika

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