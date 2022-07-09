Son dakika haberi! Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı

09.07.2022 15:29

Son dakika haberleri... Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı Arabadan inmemek için dakikalarca direnen turist hareketleriyle pes dedirtti Polisin uyarılarını umursamadı, kendisini çeken kameralara poz verdi 2,00 promil alkollü çıkan kadın turist...

Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı

Arabadan inmemek için dakikalarca direnen turist hareketleriyle pes dedirtti

Polisin uyarılarını umursamadı, kendisini çeken kameralara poz verdi

2,00 promil alkollü çıkan kadın turist güçlükle ikna edilip polis merkezine götürüldü

ANTALYA Antalya'da kaza yapan Ukraynalı turist araçtan inmemek için dakikalarca direndi. Güçlükle otomobilden indirilen kadın turist, kendisine uyarılarda bulunan polislere kulak asmazken kameralara poz verdi.

Olay, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana, 06 AGF 517 plakalı otomobil ile seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki 34 VB 8444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gören'in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fenalaşan Tülin Tozal'ı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Gerekli kontrollerin yapılması için polis ekiplerinin Fedorishcheva Yana'nın araçtan inmesini istemesiyle zorlu dakikalar başladı. Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı turistin araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi. Polis ekiplerinin taleplerini yerine getirmeyen turist için polis ekipleri dakikalarca dil döktü.

Takviye ekiplerde fayda etmedi

Fedorishcheva Yana'nın zorluk çıkarması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan kadın turist aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldığı görüldü. Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Kadın turist kendisini görüntüleyen gazetecilere poz vermesi pes dedirtti. Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı - Son Dakika
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