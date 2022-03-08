Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika
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Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

08.03.2022 11:43

Son dakika gündem haberi: BURDUR'da otomobiliyle kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün, yakalandıktan sonra yapılan kontrolünde 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi.

BURDUR'da otomobiliyle kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün, yakalandıktan sonra yapılan kontrolünde 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan H.O.'ya, ehliyetine 2 yıl el koyma ve alkollü araç kullanmak ile kaza yerini terk etmek suçlarından 3 bin 601 lira ceza uygulandı.

Burdur'da gece yarısı, Antalya istikametine ilerleyen H.O. (27), kullandığı 07 GST 70 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda H.O.'nun kullandığı otomobil takla atarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen trafik polisi otomobilin yanından bir kişinin koşarak kaçtığını gördü. Kaçan sürücü Manastır Kavşağı ile Antalya Kavşağı arasında polis tarafından yakalandı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü H.O.'nun 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulduğu tespit edildi. Ehliyetine ikinci defa alkollü araç kullandığı için 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmek suçlarından 3 bin 601 lira cezası uygulandı. Otomobil de kurtarıcıyla otoparka götürüldü.

Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

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Otomobil, Tragger, Burdur, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI - Son Dakika
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