Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı

11.05.2022 11:23
Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı

Son dakika haberler... Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza yapan aracın sol ön tekeri koparken, otomobilden yola dökülen ve diğer araçlar için tehlike oluşturan yağ, trafik polisi tarafından toz ve kum dökülerek kapatılmaya çalışıldı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Duran C.'nin kullandığı 66 HR 241 plakalı otomobilin, Manavgat Çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşağında yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpması ve sol ön tekerinin kopması sonucunda meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin ısrarıyla ambulansta kontrolden geçirilirken önemli bir şeyinin olmadığını söyledi ve hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Trafik polisi yolu kumladı

Kaza sonrasında köprülü kavşakta araç geçişine tek şeritten kontrollü olarak izin verilirken uzun araç kuyruğu oluştu. Araçtan yola dökülen ve diğer araçlar için tehlike oluşturan yağ, trafik polisi tarafından toz ve kum dökülerek kapatılmaya çalışıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı
Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı
Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı
Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı
Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı
Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı

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Son dakika 3. sayfa: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika 3. sayfa: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber: Manavgat'ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı Son dakika haber: Manavgat'ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat, Antalya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı - Son Dakika
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