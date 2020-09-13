Son dakika! Kaza yapan arazi aracının tekeri koptu salça yapan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Kaza yapan arazi aracının tekeri koptu salça yapan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu

Kazada kopan dev teker onlarca metre ileride bulundu

BURSA - Bursa'da kazaya karışan arazi aracının tekeri koptu kopan teker bir evin bahçesine düşerken salça yapan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza Yıldırım ilçesi Eğitim caddesinde meydana geldi. Fatih Badoğlu, idaresindeki 16 LKN 62 plakalı arazi aracı 16 AHN 311 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle arazi aracının normal araçların 3 katı büyüklükteki tekeri koparak 100 metre yuvarlanarak bir evin bahçesine düştü. Kopan teker evinin bahçesinde salça kaynatan Ramazan Umut'un kafasının üstünden geçip evinin önünde araca çarparak durabildi. Tekerin çarparak durduğu araçta da maddi hasar meydana geldi. Bahçede salça yaparken üzerinden teker geçmesiyle ölümden dönen Ramazan Umut, "Salça karıştırıyordum bir gürültü koptu kocaman bir lastik üzerimden geçerek yanıma düştü. Büyük korku yaşadım. Bu lastik beni sıyırıp geçti üzerime düşseydi şuan ölmüştüm. Lastik üzerime geliyordu. Biranda yön değiştirdi beni sıyırıp geçti" dedi.

Kazada aracının tekeri kopan Fatih Badoğlu, "Kırmızı ışıkta durdum yeşil yanmasıyla birlikte hareket ettim. Br baktım yukarıdan bir araç üzerime geliyor. Kurtarmak için manevra yaptım. kurtaramadım çarpınca kaldırıma çıktım aracımın arka tekeri koptu. Tesellimiz kopan lastik kimseye çarpmadı çarpsa lastik büyük öldürürdü tek tesellimiz bu" şeklinde konuştu.