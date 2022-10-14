Edinilen bilgilere göre, Kozan'da öğlen saatlerinde Çobanpınarı Mahallesi döşeme mevkiinde keskin virajı alamayan Hüseyin Cahit Soytaş'ın (78) kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Sürücü Hüseyin Soydaş'ın ailesi jandarmaya başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda kameralar incelenirken şahsın araç ile Bucak istikametine gittiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücünün ailesi ve köylülerle aracın güzergahında arama çalışması yaptı. Sürücü Soydaş, döşeme mevkiinde yaklaşık 9 saat sonra otomobiliyle dere yatağında bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin geldiğinde sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu - Son Dakika

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