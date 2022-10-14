Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu

14.10.2022 23:39

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra jandarma ile ailesi tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kozan'da öğlen saatlerinde Çobanpınarı Mahallesi döşeme mevkiinde keskin virajı alamayan Hüseyin Cahit Soytaş'ın (78) kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Sürücü Hüseyin Soydaş'ın ailesi jandarmaya başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda kameralar incelenirken şahsın araç ile Bucak istikametine gittiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücünün ailesi ve köylülerle aracın güzergahında arama çalışması yaptı. Sürücü Soydaş, döşeme mevkiinde yaklaşık 9 saat sonra otomobiliyle dere yatağında bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin geldiğinde sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Soytaş'ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaşanan kaza ile incelemesi sürüyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu - Son Dakika
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