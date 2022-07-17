Son dakika haberi | KAZA YAPAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, OTLUK ALANI DA YAKTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | KAZA YAPAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, OTLUK ALANI DA YAKTI

17.07.2022 19:11

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir arazinin beton çit direklerine çarpıp alev alan otomobilde çıkan yangın, otluk alana da sıçradı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir arazinin beton çit direklerine çarpıp alev alan otomobilde çıkan yangın, otluk alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 1 helikopterin de havadan destek vermesiyle alevler yakındaki tarım arazileri ve işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarından Kemalpaşa ilçesi Meltem virajında meydana geldi. Kemalpaşa'dan İzmir yönüne gitmekte olan 35 AKK 460 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir arazinin beton çit direğine çarparak alev aldı. Kısa sürede otomobili saran alevler, rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, alevlerin yakındaki tarım arazileri ve işletmelere doğru ilerlemesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KAZA YAPAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, OTLUK ALANI DA YAKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KAZA YAPAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, OTLUK ALANI DA YAKTI - Son Dakika
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