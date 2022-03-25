Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

25.03.2022 09:00
Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araçlarda büyük hasar oluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araçlarda büyük hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Zeki B.T'nin kullandığı 34 VS 4494 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ile Adnan Menderes Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Seda B.'nin idaresindeki 06 JJ 169 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seda B. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Otomobil, Fethiye, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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